João Sousa: «Contente com vitória num encontro difícil»

O tenista português João Sousa mostrou-se esta quinta-feira "contente com a vitória num encontro difícil" frente ao sueco Elias Ymer, "um jogador, que sendo da casa, estava motivado para fazer um bom jogo", no ATP 250 de Bastad.O vimaranense, 56.º colocado no ranking mundial, bateu o jovem Ymer Elias (116.º ATP), de 23 anos, em três sets, com os parciais de 4-6, 6-4 e 6-2, e garantiu o apuramento para os quartos de final do torneio sueco."O primeiro set foi muito equilibrado. Ele conseguiu fazer primeiro o break e fechou o set. Depois consegui elevar um bocadinho o nível de jogo e fiz um bom segundo set. Na terceira partida, mais equilibrada, acabei por jogar muito bem e por vencer o encontro", descreveu o minhoto que vai defrontar na sexta-feira o argentino Federico Delbonis (76.º ATP).Já depois do triunfo na competição individual, João Sousa acedeu às meias-finais da prova de pares do ATP 250 de Bastad ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta, após a vitória diante a dupla constituída pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o chileno Nicolas Jarry, por duplo 7-5."Penso que fizemos um muito bom encontro. Era difícil e contra uma dupla que jogou muito bem. Estivemos muito focados e tivemos oportunidade de fechar o primeiro set de uma forma um bocadinho mais fácil, mas eles jogaram muito bem e conseguiram recuperar. Mantivemo-nos muito focados, mentalmente estivemos muito bem, e conseguimos vencer", explicou o número um nacional.Sousa e Carreño Busta jogam as meias-finais no próximo sábado com os argentinos Horacio Zeballos e Federico Delbonis, terceiros pré-designados.