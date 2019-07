João Sousa: «Delbonis jogou muito bem nos momentos importantes»

O tenista português João Sousa mostrou-se esta sexta-feira "triste pela derrota" frente ao argentino Federico Delbonis nos quartos de final do ATP 250 de Bastad, num encontro que considerou "difícil" e disputado "em condições complicadas".O vimaranense e 56.º colocado do ranking mundial perdeu em dois parciais, por 6-2 e 7-5, diante Delbonis (70.º ATP), em uma hora e 19 minutos de encontro, depois de ter chegado a liderar por 4-1 na segunda partida e com dois breaks acima."O Federico hoje esteve muito bem e conseguiu jogar a um nível muito alto. No primeiro set fui um pouco infeliz e no segundo comecei muito bem, tive a vantagem de dois breaks, mas não consegui manter o bom nível do início do set. Ele jogou muito bem nos momentos importantes e daí a vitória dele. Não fiz um encontro incrível, mas lutei com o que tinha. Não joguei mal, mas ele anulou as minhas armas e conseguiu fazer um grande encontro", explicou o número um português, de 30 anos.Eliminado da competição de singulares, João Sousa vai disputar no sábado as meias-finais da competição de pares ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta ante os argentinos Federico Delbonis e Horacio Zeballos.