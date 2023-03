João Sousa denuncia: «Estou exausto de receber mensagens de apostadores com ameaças e insultos»

João Sousa denunciou ter sido alvo de ameaças e insultos, via redes sociais, por parte de apostadores descontentes com resultados que não foram ao encontro das suas expectativas. Através do Instagram, o tenista português falou numa realidade com o qual os seus colegas de profissão lidam "todas as semanas" e pediu, acima de tudo, respeito."Gostaria de expôr perante todos uma realidade que muitos desconhecem mas que, infelizmente, nós profissionais de ténis, temos que lidar todas as semanas com ela. Já foram vários os meus companheiros de profissão que expuseram este problema e a grande maioria de nós já aprendeu a lidar com isso, no entanto, desta vez eu junto-me a eles. Estou exausto de receber mensagens de apostadores com ameaças, insultos, provocações e pouca noção daquilo que é preciso fazer e sacrificar para poder ser tenista profissional", começou por dizer."Infelizmente o mundo das apostas, o qual tem todo o meu respeito, trouxe esse lado menos bom e essas pessoas esquecem-se que o alvo dessas mensagens, para além de sermos profissionais de ténis, acima de tudo somos humanos! Humanos com sentimentos, emoções, dias menos bons como todos, que lidamos com os nossos próprios problemas e, acima de tudo, damos o nosso melhor todos os dias apesar da vitória ou da derrota. Não peço que me sigam ou que gostem de mim, simplesmente exijo respeito. Obrigado", escreveu o tenista, mostrando mesmo algumas das ameaças que recebeu (pode vê-las em cima).