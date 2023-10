João Sousa derrotado na Eslováquia

João Sousa falhou acesso ao quadro principal do Challenger de Bratislava, após mudança da terra batida do Lisboa Belém Open para os hard courts na Eslováquia. O 285º ATP ainda forçou um 3º set, mas cedeu face ao norte-americano Martin Damm (330º), de 20 anos, por 6-3, 6-7(4) e 6-1, que disparou 22 ases.Frederico Silva (226º) e Gastão Elias (366º) também caíram em rondas de acesso a quadros de Challenger. O caldense em Málaga diante do suíço Antoine Bellier (310º) por 0-6, 6-4 e 6-3, e o lourinhanense em Buenos Aires face ao argentino Marco Trungelliti (236º) por 6-1 e 6-4. Gastão criticou... as bolas, que considera lentas e pesadas. "Exijo que o ATP Tour me pague toda a fisioterapia que vou precisar depois de jogar com estas bolas com as quais nos estão a obrigar a jogar. Estou no circuito há muitos anos e nunca vi nada assim".As atenções do ténis português concentram-se esta semana no primeiro de dois torneios ITF M25 em Tavira, onde ontem foi conhecido o quadro principal, que conta com Henrique Rocha, Jaime Faria, Tiago Pereira, Pedro Araújo, João Domingues, Francisco Rocha, Fábio Coelho e André Marincas. Outros cinco portugueses jogam hoje a ronda de acesso.