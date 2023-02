João Sousa derrotado na primeira ronda do torneio do Rio de Janeiro

O tenista português João Sousa foi esta segunda-feira eliminado do torneio do Rio de Janeiro, ao perder na primeira ronda diante do boliviano Hugo Dellien, em dois parciais.



No dia que viu o seu nome confirmado na edição 2023 do Estoril Open, no qual se sagrou campeão em 2018, o atual 143.º colocado do ranking ATP foi 'atropelado' pelo oponente (111.º), em uma hora e seis minutos, perdendo por 6-0 e 6-2, no torneio brasileiro de terra batida.

No 'périplo' sul-americano, o jogador vimaranense, de 33 anos, chegou aos quartos de final do torneio de Córdoba, antes de cair na primeira ronda do torneio de Buenos Aires, também na Argentina.

Já Dellien vai defrontar o eslovaco Alex Molcan (54.º) na próxima ronda.