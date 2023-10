João Sousa derrotado por top 100

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Sousa foi derrotado esta terça-feira na primeira ronda do Challenger 75 de Ismaning, na Alemanha, uma prova disputada em carpete e na qual tinha passado a fase de qualificação durante o fim-de-semana.O vimaranense, de 34 anos, atualmente no 278.º posto ATP, exibiu-se a muito bom nível mas acabou eliminado pelo suíço Dominic Stricker, de 21 anos e 90.º ATP, por 7-6(3), 3-6 e 6-3, numa batalha de duas horas disputada a alto nível. Sousa serviu para ganhar o primeiro set e teve set point...O melhor tenista português de sempre segue agora para o Canadá, onde vai disputar vários Challengers nas próximas semanas com o objetivo de subir na classificação.