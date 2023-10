João Sousa desafia talento suíço

A defender o estatuto de primeiro cabeça-de-série, João Sousa não abanou e carimbou lugar no quadro principal do Challenger de Ismaning, na Alemanha. No 278º posto do ranking ATP, o melhor português de sempre teve de jogar a fase de qualificação, mas evitou surpresas para seguir em frente.

No duelo de acesso ao quadro principal, Sousa bateu o austríaco Niels Oberleitner (516º), com os parciais 7-6(3) e 6-3, em 1h20. Marca duelo na jornada de hoje com o jovem talento suíço Dominic Stricker, de 21 anos, 90º ATP, que ainda na semana passada chegou aos quartos de final do ATP 500 de Basileia.

Alcaraz regressa hoje em Paris

O Masters 1000 de Paris já arrancou em Bercy e hoje é a vez de Carlos Alcaraz fazer a sua estreia. O espanhol ficou a conhecer ontem o nome do seu primeiro adversário no torneio gaulês e trata-se de alguém que está na melhor forma da sua carreira: Roman Safiulin, 45º ATP e que já soma três vitórias esta semana na cidade-luz, depois de ter passado com sucesso a fase de qualificação. Na primeira ronda do quadro principal, Safiulin, que foi recentemente finalista no ATP 250 de Zhuhai, na China, bateu o wild card local Alexandre Muller, nº 83 do Mundo, por 7-6(4) e 6-3. Já Novak Djokovic, que ontem esteve na gala da Bola de Ouro, joga amanhã.