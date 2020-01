João Sousa desce a 59.º no ranking ATP

Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer continuam como o trio da frente no ranking do ténis mundial, na semana em que se inicia o Open da Austrália, enquanto João Sousa ocupa o 59.º lugar.

Sem alterações significativas no ranking mundial ATP, a primeira alteração surge apenas no 16.º lugar, para o qual subiu o russo Andrey Rublev, graças à vitória em Adelaide, com Karen Khachanov a descer a 17.º e o japonês Kei Nishikori a 18.º.

João Sousa, que se estreia na terça-feira na edição deste ano do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, desceu um lugar na hierarquia mundial e defrontará no encontro inaugural em Melbourne o argentino Federico Delbonis, 76.º do mundo.

Entre outros portugueses, Pedro Sousa desceu duas posições e é 141.º, João Domingues uma e passou a 171.º, enquanto Frederico Silva manteve o 198.º lugar, bem acima de Gonçalo Oliveira, com uma queda de três lugares, para 273.º.

Em femininos, a liderança WTA continua nas mãos da australiana Ashleigh Barty, mas Simona Halep reentrou no pódio e é terceira, por troca com a japonesa Naomi Osaka, que caiu para quarto. Em segundo mantém-se a checa Karolina Pliskova.

Halep foi afastada nos quartos de final do torneio de Adelaide, vencido por Ashleigh Barty, mas ganhou pontos suficientes para destronar Osaka na terceira posição.

Em femininos, a portuguesa mais bem classificada está num distante 567.º lugar, posição ocupada por Francisca Jorge.