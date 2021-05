João Sousa desce ao 107.º lugar do 'ranking' ATP, liderado por Djokovic

O tenista português João Sousa desceu hoje ao 107.º lugar do 'ranking' ATP, que continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic, logo seguido do espanhol Rafael Nadal.

O vimaranense, de 32 anos, foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open, que terminou no domingo com a coroação do campeão espanhol Albert Ramos-Vinolas, e hoje caiu quatro posições na hierarquia mundial.

Da mesma forma que o pódio da tabela permanece na posse de Djokovic, de 33 anos, do esquerdino espanhol e do russo Daniil Medvedev, respetivamente, o 'top-10' também não sofreu qualquer alteração após a atualização do 'ranking'.

Entre os jogadores portugueses, Pedro Sousa mantém-se no 113.º posto, ao passo que Frederico Silva baixou uma posição, para figurar no 174.º lugar, e João Domingues sofreu a maior queda, 18 degraus, e surge no 214.º posto.

Na hierarquia WTA, a australiana Ashleigh Barty continua a comandar, logo seguida da japonesa Naomi Osaka e da romena Simona Halep, numa semana em que não há nenhuma modificação entre as 10 primeiras.