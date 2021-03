João Sousa desce mais um lugar no ranking e Djokovic mantém liderança

João Sousa desceu esta segunda-feira um lugar no ranking da ATP, divulgado hoje, passando a ocupar a 103.ª posição, numa lista sem alterações entre os 10 primeiros, que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

O tenista português, que na semana passada deixou de integrar o top 100, após quase oito anos de permanência ininterrupta, continua a ser o melhor representante português, mantendo a distância para Pedro Sousa, que também caiu um lugar, de 110.º para 111.º.

O vimaranense, de 31 anos, até entrou a vencer na fase de qualificação do torneio de Acapulco, ao impor-se ao alemão Mischa Zverev, mas foi eliminado pelo norte-americano Stefan Kozlov na segunda ronda de apuramento para a prova mexicana.

Os compatriotas Frederico Silva (174.º) e João Domingues (188.º) mantiveram as posições no ranking da ATP, cujo comando se mantém na posse de Djokovic, seguido do russo Daniil Medvedev e do espanhol Rafael Nadal, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O sérvio, de 33 anos, ampliou o recorde na liderança para 313 semanas, depois de ter ultrapassado o anterior máximo, do suíço Roger Federer, líder da hierarquia ATP durante 310 semanas, mesmo sem jogar e optando por "ficar em casa com a família", como avançou nos últimos dias, ao anunciar a desistência do Masters 1.000 de Miami.

O português Gonçalo Oliveira, campeão de pares do 'challenger' de Santiago do Chile, é 296.º classificado no ranking mundial, tendo subido ao 93.º posto da hierarquia de duplas.

No ranking feminino também não houve mexidas nas 10 primeiras posicionados, com a australiana Ashleigh Barty a conservar a liderança, imediatamente à frente da japonesa Naomi Osaka e da romena Simona Halep.