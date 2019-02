João Sousa diz que o serviço o ajudou a vencer Guido Pella no Rio Open

O tenista português João Sousa reconheceu esta terça-feira que foi, sobretudo, graças "ao serviço" que conquistou a vitória na primeira ronda do Rio Open frente ao argentino Guido Pella, por 6-4, 3-6 e 6-4."Foi uma guerra. Demos o nosso melhor e foi um bom espetáculo. Depois de um primeiro set muito bom, desci um bocadinho de nível na segunda partida e [foi] mérito dele, que conseguiu jogar um pouco melhor. No terceiro set, o serviço ajudou-me muito a vencer este encontro. A vitória foi decidida nos pequenos detalhes e o serviço ajudou-me a conquistar esta vitória", descreveu o vimaranense, 40.º colocado do ranking ATP.Além de assegurar já estar "mais habituado à terra batida", João Sousa, de 29 anos, mostrou-se "muito feliz" com o triunfo e "o nível exibido" no torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, num dia em que "as condições climatéricas estavam muito difíceis e diferentes"."Nos últimos dias, em que estivemos a treinar, choveu, e hoje a bola estava mais 'viva', estava muito calor e muita humidade. As condições foram realmente difíceis", frisou Sousa, que vai agora discutir com o norueguês Casper Ruud (135.º ATP) o acesso aos quartos de final do Rio Open.