João Sousa e a eliminação em Tóquio: «As condições foram muito difíceis»

João Sousa lamentou esta segunda-feira as "condições muito difíceis" que encontrou na primeira ronda do ATP 500 de Tóquio, frente ao japonês Yoshihito Nishioka, que se impôs em dois 'sets', por 7-5 e 6-3."A verdade é que as condições foram muito difíceis para mim. Tive pouco tempo de adaptação. Infelizmente, colocaram-me a jogar na segunda-feira e só tive um dia de adaptação. Mas, sem querer que sirva de desculpa, as condições aqui são muito difíceis para o meu estilo de jogo. A bola é bastante lenta e há muita humidade. Estas condições favorecem bastante o estilo de jogo do meu adversário, que está a jogar em casa", defendeu o vimaranense, de 30 anos.Apesar da derrota diante o japonês, 77.º colocado do ranking mundial, João Sousa lembra ter criado algumas oportunidades para fechar favoravelmente o primeiro 'set', que acabou por cair para o lado do adversário."Penso que ele fez um bom encontro e, independentemente das condições, tive as minhas oportunidades. Estive com 5-4, a servir, e não consegui aproveitar esse 'break' de vantagem. E depois, no segundo 'set', ele voltou a fazer-me um 'break' e manteve o jogo o jogo de serviço. Mérito dele que jogou um bom encontro", frisou o número um português, 62.º classificado na hierarquia mundial.