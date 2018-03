Continuar a ler

No segundo parcial Sousa continuou muito focado, mas a qualidade do alemão acabou por vir ao de cima, numa fase em que o jogador português baixou um bocadinho o seu ritmo. No set de desempate, João voltou a impressionar, recuperou de uma desvantagem de 1-4 e selou o triunfo!



Foi assim que João Sousa mandou Zverev para casa

João Sousa alcançou na última madrugada uma das melhores vitórias do ténis português. Em Indian Wells, nos Estados Unidos, o tenista português natural de Guimarães levou a melhor sobre o alemão Alexander Zverev, número 5 do Mundo, com os parciais de 7-5, 5-7 e 6-4, apurando-se pela primeira vez na carreira para a terceira ronda deste torneio, de categoria Masters 1000.Com uma exibição de sonho, que muito dificilmente irá esquecer, João Sousa (85.º ATP) bateu-se de igual para igual com o categorizado tenista germânico e mostrou toda a sua raça no primeiro set, quando esteve a perder por 2-5 e acabou por vencer cinco jogos seguidos!