João Sousa eliminado do torneio de Winstin-Salem

O tenista português João Sousa, 16.º cabeça de série, foi esta quarta-feira afastado do torneio de Winstin-Salem, ao perder na segunda ronda diante do sérvio Laslo Djere, em três parciais.

No piso duro norte-americano, o jogador vimaranense, 59.º colocado da hierarquia ATP, dispôs de três match points no terceiro set, mas foi ultrapassado pelo adversário (89.º) no tie-break, ao cabo de duas horas e 50 minutos, por 4-6, 6-3 e 6-7 (5-7).

Na próxima ronda, Djere vai defrontar o australiano Jason Kubler (116.º).