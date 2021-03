João Sousa eliminado e Frederico Silva na 3.ª ronda do 'qualifying' em Acapulco

O tenista português João Sousa foi eliminado no domingo na segunda ronda do 'qualifying' do ATP 500 de Acapulco, enquanto Frederico Silva conquistou uma vitória e está apurado para a última jornada de acesso ao quadro principal no México.

O vimaranense, número um nacional e 102.º colocado no ranking ATP, perdeu diante o norte-americano Stefan Kozlov, antigo top-10 mundial de juniores que figura atualmente no 389.º lugar na hierarquia ATP, em três sets, pelos parciais de 6-2, 2-6 e 6-3, em uma hora e 49 minutos.

Uma vez eliminado da prova de singulares, após na estreia ter batido o alemão Mischa Zverev e alcançado a primeira vitória da época, João Sousa, de 31 anos, vai agora disputar apenas a competição de pares na companhia do argentino Diego Schwartzman.

Já Frederico Silva, número três nacional e 174.º classificado na hierarquia ATP, precisou igualmente de três partidas frente ao germânico Cedrik-Marcel Stebe (133.º ATP), de 33 anos, para alcançar o triunfo, com os parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 49 minutos.

Depois de superar na estreia Jason Jung, do Taipé, e Stebe, o esquerdino das Caldas da Rainha, de 25 anos, vai discutir o acesso ao quadro principal do ATP 500 de Acapulco com o jovem italiano Lorenzo Musetti (120.º ATP), de 19 anos, que bateu na segunda ronda o argentino e 'wild card' Agustin Velotti, por 6-3 e 7-5.