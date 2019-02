João Sousa eliminado em pares na primeira ronda do torneio de São Paulo

O tenista português João Sousa, em dupla com o argentino Leonardo Mayer, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda da variante de pares do torneio de São Paulo, no Brasil, em terra batida.O 32.º jogador do ranking mundial de pares e Mayer perderam com os brasileiros Thomaz Bellucci e Rogério Dutra da Silva, em três sets, pelos parciais de 6-7 (3-7), 7-6 (7-4) e 12-10, num embate que durou uma hora e 47 minutos.A participação na prova brasileira de João Sousa ficará reduzida ao quadro de singulares, em que o número 1 luso tem o estatuto de primeiro cabeça de série, algo que nunca um tenista português tinha conseguido num torneio ATP.O vimaranense ficou isento da primeira ronda e na segunda vai defrontar o vencedor do embate de hoje entre o norueguês Casper Ruud, 108.º jogador mundial, e o wild card (convidado) brasileiro Thiago Monteiro, 120.º.Por seu lado, Pedro Sousa, número 2 luso e 101.º do mundo, foi afastado na segunda-feira na primeira ronda, ao perder com o chileno Christian Garin, 92.º, por 7-6 (7-3) e 6-2.