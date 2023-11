João Sousa eliminado em singulares e pares no challenger de Calgary

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa foi eliminado na quinta-feira na segunda ronda do quadro de singulares e de pares do torneio de Calgary, prova canadiana do circuito Challenger, em piso duro.

João Sousa, 276.º classificado do ranking mundial, perdeu com o canadiano Gabriel Diallo, 133.º da hierarquia da ATP e quarto cabeça de série, pelos parciais de 7-5, 5-7 e 3-6, após duas horas e 40 minutos de confronto.

Pouco tempo depois, o veterano tenista português, de 34 anos, voltou a entrar no court, ao lado do canadiano Steven Diez, mas cedeu novamente, frente aos britânicos Charles Broom e Ben Jones, em dois sets, por 6-7 (4-7) e 2-6, em uma hora e 21 minutos.