João Sousa eliminado na 2.ª ronda do ATP Masters 1000 de Miami

João Sousa, número um nacional e 103º do ranking ATP, foi ontem eliminado na 2ª ronda do ATP Masters 1000 de Miami diante do francês Ugo Humbert, 30º da hierarquia masculina.

O português perdeu com os parciais de 6-1 e 6-4, num encontro em que ainda mostrou algum do seu melhor ténis na segunda partida, diante de um dos jovens craques da nova geração da modalidade.

Depois de um primeiro parcial sem história, já que Humbert não deu qualquer hipótese, no segundo as coisas foram diferentes. Sousa melhorou, tornou-se mais agressivo e podia ter sido feliz ao oitavo jogo. A vencer por 4-3, dispôs de dois break points no serviço do francês, no entanto, não aproveitou.

Logo a seguir, Humbert quebrou e arrumou o encontro.

A participação portuguesa em Miami termina (Pedro Sousa caiu na 1ª ronda e Frederico Silva no qualifying) e Sousa prepara agora a temporada de terra batida, que arranca dentro de 9 dias ou no ATP 250 de Marbella ou no torneio de Cagliari, provas nas quais ainda não entrou.