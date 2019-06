João Sousa eliminado na estreia no torneio de Antalya

O português João Sousa, oitavo cabeça de série, foi este domingo eliminado na estreia no torneio de Antalya, ao perder com o italiano Lorenzo Sonego na primeira ronda da prova turca do circuito ATP.João Sousa, 71.º do ranking mundial, foi batido em dois sets por um tenista posicionado três lugares abaixo na hierarquia da ATP, em 74.º, pelos parciais de 3-6 e 6-7 (11-13), após uma hora e 31 minutos de confronto.O número um nacional, que tinha vencido o único encontro anteriormente disputado frente a Sonego, em Roma, em 2016, não conseguiu quebrar uma única vez o servido ao adversário, acabando por ceder o encontro ao quatro match point de que dispôs o tenista transalpino, no longo tie break do segundo parcial.João Sousa foi eliminado poucas horas depois de o compatriota Gonçalo Oliveira ter falhado o apuramento para o quadro principal do torneio, ao perder com o alemão Kevin Krawietz na final da fase de qualificação, por 4-6, 6-3 e 6-7 (5-7), após duas horas de encontro.