João Sousa eliminado na primeira ronda de qualificação para o challenger de Phoenix

O tenista português João Sousa, 148.º jogador mundial, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda de qualificação para o challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, ao perder com o anfitrião Emilio Nava, 188.º.

João Sousa, 10.º cabeça de série do 'qualifying', foi derrotado em três sets, pelos parciais de 6-2, 5-7 e 7-5, num embate que durou duas horas e 36 minutos.

O jogador luso ainda salvou dois match points no 10.º jogo do terceiro set, e mais um no 12.º, mas acabou por cair ao quarto, todos no seu serviço.