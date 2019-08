João Sousa eliminado na primeira ronda do Masters 1000 de Cincinnati

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, frente ao canadiano Denis Shapovalov, em três 'sets', depois de ter sido repescado.





João Sousa, 43.º do 'ranking' mundial, que entrou no quadro principal face à desistência do italiano Fábio Fognini, até superou Shapovalov no primeiro parcial, com um 6-2 a seu favor, porém, o 34.º da hierarquia, com um 6-3, seguido de um 6-2, ao fim de uma hora e 39 minutos, deixou o vimaranense fora da prova.O número um nacional vai competir ainda hoje ao lado do argentino Guido Pela, na vertente de pares.