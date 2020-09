João Sousa eliminado na primeira ronda do Masters 1000 de Roma

João Sousa foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do Masters 1000 de Roma, depois de sair derrotado no duelo frente ao australiano John Millman em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7).





O tenista português, 74.º classificado do ranking mundial, que tinha sido afastado na fase de qualificação, mas foi repescado para o quadro principal como lucky loser, perdeu frente ao 43.º posicionado na hierarquia da ATP, depois de duas horas e cinco minutos de confronto.No primeiro set, o vimaranense apenas cedeu no último jogo de serviço, o que permitiu a Millman triunfar por 7-5, enquanto no segundo parcial ambos os tenistas quebraram o adversário por duas vezes, antes de o australiano se impor no tie-break.João Sousa tinha sido eliminado na última ronda da qualificação para o torneio italiano em terra batida pelo norte-americano Tennys Sandgren (6-3 e 6-0), mas beneficiou da desistência do francês Richard Gasquet para aceder ao sorteio reservado ao lucky loser, no qual ganhou ao sueco Micael Ymer.