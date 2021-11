João Sousa eliminado na primeira ronda em Bratislava

O tenista português João Sousa foi eliminado esta segunda-feira pelo turco Altug Celikbilek, em três sets, todos decididos no 'tie-break', na ronda inaugural do torneio challenger da ATP Bratislava 2, em piso duro.

O atleta luso, de 32 anos, 146.º classificado do ranking mundial, perdeu frente ao 160.º colocado da hierarquia, por 6-7 (8), 7-6 (7) e 6-7 (7), ao cabo de duas horas e 41 minutos de duelo.

Terça-feira, é a vez de Frederico Silva, no 222.º lugar do mundo, aos 26 anos, entrar em ação na cidade eslovaca, diante do espanhol e terceiro favorito do evento, Carlos Taberner, 96.º classificado do ranking.