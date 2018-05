Continuar a ler

No primeiro 'set', o eslovaco conseguiu o primeiro 'break', ao quinto jogo, o português respondeu ao oitavo, mas, no seguinte, Horansky voltou a conseguir uma quebra de serviço, para fechar com 6-4, depois de João Sousa desperdiçar um ponto de 'break'.O número 1 luso entrou melhor no segundo parcial e chegou a 3-0, com um 'break' à maior. O eslovaco devolve-o no quinto jogo, mas João Sousa somou nova quebra no sexto, arrancando para o triunfo, por 6-3.No 'set' decisivo, foi o eslovaco a chegar a 3-0, mas com resposta pronta do português (3-3). Os jogadores mantiveram, depois, o serviço até ao 10.º jogo, no qual João Sousa fez um jogo de serviço em 'branco', caindo, assim, por 6-4.