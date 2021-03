João Sousa eliminado na primeira ronda em Santiago do Chile

O tenista português João Sousa despediu-se esta terça-feira do ATP 250 de Santiago do Chile, depois de ter sido eliminado pelo peruano Juan Pablo Varillas na ronda inaugural do último torneio do Golden Swing da América Latina.

O número um nacional e 100.º do ranking ATP não foi capaz de superar o qualifier peruano, 171.º colocado na hierarquia mundial, e cedeu a qualificação para a segunda ronda em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-1, ao cabo de uma hora e 25 minutos.

O vimaranense até entrou bem no encontro, mas desperdiçou cinco oportunidades de break e, no sétimo jogo, foi quebrado (3-4), não conseguindo aproveitar nova oportunidade quando o adversário servia para fechar, desperdiçando um sexto break point.

No segundo set, o minhoto foi quebrado três vezes no seu serviço e acabou por entregar o triunfo e consumar o seu quarto desaire consecutivo na primeira ronda de um torneio esta época, depois das derrotas no Challenger de Antalya, ATP 250 de Córdoba e ATP 250 de Buenos Aires.

Enquanto Juan Pablo Varillas vai defrontar na próxima jornada Federico Coria (85.º ATP), João Sousa, de 31 anos, continua sem vencer qualquer encontro em 13 quadros principais do ATP Tour, sendo que o seu último triunfo remonta ao Masters 1.000 de Xangai, em outubro de 2019.