João Sousa eliminado na qualificação do Mutua Madrid Open

O tenista português João Sousa, 162.º do ranking mundial, foi esta segunda-feira afastado na primeira ronda de qualificação do torneio Masters 1.000 de Madrid, ao perder com o russo Roman Safiullin, 112.º.

João Sousa caiu face ao nono cabeça de série do 'qualifying' em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-2, num embate que durou uma hora e 14 minutos.

Safiullin vai agora disputar o acesso ao quadro principal do Mutua Madrid Open face ao austríaco Sebastian Ofner, 130.º ATP.