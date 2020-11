João Sousa encerra temporada após lesão: «Foi a época mais difícil da minha carreira»

João Sousa tinha previsto participar no Torneio de Sófia, na Bulgária, a partir da próxima semana, mas uma lesão no antebraço obrigou o tenista português a dar por concluída a temporada de 2020.





"Infelizmente, devido à minha lesão no antebraço não vou estar neste torneio em Sófia, era o último que ia disputar este ano. Não consegui recuperar a tempo, por isso optámos por dar por finalizada a temporada de 2020", explicou o jogador.Depois, o vimaranense fez um balanço do ano. "Foi uma época atribulada para mim, difícil, a mais difícil da minha carreira, devido a algumas lesões que tive, particularmente a do pé, que me impossibilitou de estar a 100 por cento durante todo o ano. Optámos por acabar esta temporada para tentar descansar, de modo a preparar da melhor maneira a próxima. Vou 15 dias de férias para depois preparar 2021. No ano passado não consegui fazer uma boa preparação."E prosseguiu: "Foi um ano atribulado em todos os aspetos, o covid, as lesões... Mas penso que as coisas acontecem por alguma razão, tentaremos tirar ilações positivas de tudo isto e espero em 2021 estar saudável para voltar a competir bem, para tentar vencer encontros, que é o quero fazer."