João Sousa entra a vencer na fase de qualificação do torneio de Lyon

O tenista João Sousa, número um português, entrou este domingo a vencer na fase de qualificação do torneio de Lyon, ao superar o italiano Roberto Marcora, em dois 'sets', garantindo assim a passagem à segunda ronda.

O jogador natural de Guimarães, que ocupa o 107.º lugar no ranking ATP, precisou de uma hora e 19 minutos para derrotar o adversário, número 192 da hierarquia mundial, com os parciais de 6-3 e 6-4.

Depois de ter evitado quatro pontos de 'break' no quarto jogo, Sousa, de 32 anos, conseguiu quebrar o adversário no jogo seguinte e passar para a frente no marcador (3-2), antes de sentenciar o primeiro 'set' com novo 'break no nono jogo (6-3).

No segundo parcial, apesar de ter sido quebrado primeiro (3-4), o vimaranense devolveu de imediato o 'break' e, no 10.º jogo (6-4), assegurou o triunfo ao primeiro 'match point' que dispôs.

Garantido o triunfo, quatro esta época em fases de qualificação de torneios ATP, João Sousa vai defrontar na ronda de acesso ao quadro principal o francês Arthur Rinderknech (124.º ATP), que se impôs ao belga Kimmer Coppejans, por 7-5, 3-6 e 7-6 (2).