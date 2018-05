Segue o mês de sonho para João Sousa. Depois do título no Millennium Estoril Open, há duas semanas, João Sousa vai discutir este domingo, ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta, a final do ATP Masters 1000 de Roma – mais um feito histórico para o ténis português.Este sábado, nas ‘meias’, a dupla ibérica bateu o espanhol Marcel Granollers e o uruguaio Pablo Cuevas, por 3-6, 7-6(5) e [10-5] e hoje defrontam os colombianos Robert Farah/Juan Cabal.

Autor: José Morgado