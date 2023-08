João Sousa está na final do Porto Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Sousa está de regresso a uma final, depois de este sábado ter batido o francês Jules Marie (297.º ATP) nas meias-finais do Porto Open, em dois sets, por 7-6 (4) e um esclarecedor 6-0.Com esta vitória, o tenista vimaranense vai subir no ranking mundial, para perto do lugar 270.º, ele que começou o torneio Challenger 125 na Invicta colocado na posição 352.ª.Na final deste domingo, João Sousa vai defrontar o italiano Luca Nardi (153.º).