João Sousa falha acesso ao quadro principal do Masters 1000 de Cincinnati

O tenista português João Sousa, segundo cabeça de série da qualificação, falhou este domingo o acesso ao quadro principal do Masters 1.000 de Cincinnati, ao perder com o japonês Yoshihito Nishioka.





Na segunda e penúltima ronda da fase de qualificação, o vimaranense, 45.º do ranking mundial, perdeu com o japonês, 76.º, por 6-4, 0-6 e 6-4, em uma hora e 45 minutos.João Sousa vai manter-se em Cincinnati e disputar o torneio de pares, ao lado do argentino Guido Pella, defrontando na primeira ronda o norte-americano Austin Krajicek e o francês Edouard Roger-Vasselin.