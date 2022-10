João Sousa falha quadro principal do torneio de Viena

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa, 67.º jogador mundial, falhou este domingo o apuramento para o quadro principal do torneio de Viena, ao perder com o japonês Yoshihito Nishioka, 39.º, na última ronda de qualificação.

Depois de no sábado ter batido o anfitrião 'wild card' Alexander Erler, 769.º, João Sousa, oitavo cabeça do série do 'qualifying', caiu face a Nishioka, primeiro, em dois 'sets', por um 'duplo' 6-4, em uma hora e 26 minutos.

A prova austríaca tem como principal figura o russo Daniil Medveded, quarto jogador mundial.