João Sousa falha quadro principal em Doha

O tenista português João Sousa, 86.º jogador mundial, falhou este domingo o apuramento para o quadro principal do torneio ATP de Doha, no Qatar, ao perder com o italiano Thomas Fabbiano, 182.º da hierarquia.

O número 1 português e primeiro cabeça de série do 'qualifying' cedeu em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-4, em uma hora e 47 minutos.

João Sousa, que desperdiçou um 'set point' no primeiro parcial, quando liderou o 'tie break' por 6-5, tinha-se apurado para a última ronda de qualificação ao bater o russo Evgeny Karlovskiy, 278.º, depois de salvar dois 'match points'.