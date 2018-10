João Sousa feliz com "boa vitória" antes de enfrentar Djokovic

O tenista português João Sousa conquistou esta segunda-feira "uma boa vitória" frente ao italiano Marco Cecchinato , que "fez uma excelente temporada", na primeira ronda do quadro principal do Masters 1000 de Paris, marcando encontro com Novak Djokovic."Foi um encontro difícil, contra um jogador que fez uma excelente temporada e vencê-lo, para mim, foi uma boa vitória. Entrei muito bem no encontro, estive muito sólido, nos momentos decisivos também joguei muito bem e daí a minha vitória. Por isso, estou contente como as coisas correram e pelo nível exibido" sublinhou o número um nacional e 44.º no ranking ATP, depois de bater, por 7-5 e 6-3, Cecchinato, semifinalista de Roland Garros.Após o triunfo na ronda inaugural, João Sousa vai defrontar terça-feira o sérvio Novak Djokovic, com quem perdeu nos oitavos de final do US Open e está, em Paris, a lutar com o espanhol Rafael Nadal pela liderança do ranking mundial."Vai ser mais um encontro exigente. É um jogador que conheço bem, já o defrontei várias vezes. Vai ser um encontro difícil, espero manter o nível exibido até agora e vamos ver como corre", afirmou o minhoto que, em 2017, foi eliminado na segunda ronda do Masters 1000 de Paris pelo argentino Juan Martin del Potro.