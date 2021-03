João Sousa joga quadro principal do Masters 1.000 de Miami

O tenista português João Sousa conseguiu esta quinta-feira a entrada direta no quadro principal do Masters 1.000 de Miami, que está previsto decorrer entre 24 de março e 4 de abril, devido às várias desistências confirmadas nos últimos dias.

O vimaranense, número 102 do ranking ATP, estava obrigado a jogar a fase de qualificação, mas graças à desistência de 16 jogadores, entre eles o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer, o austríaco Dominic Thiem e o francês Gael Monfils, garantiu uma vaga na principal grelha do torneio, que terá lugar no Hard Rock Stadium, casa dos Miami Dolphins da NFL.

Esta será a oitava participação do minhoto, de 31 anos, no Masters 1.000 de Miami, onde em 2018 atingiu os oitavos de final, tendo então perdido frente ao coreano Hyeon Chung, em dois sets.

Garantida a presença de João Sousa no quadro principal, para o qual Pedro Sousa também está inscrito, o qualifying do primeiro torneio de categoria 1.000 da temporada contará apenas com a presença de um tenista português, Frederico Silva, que hoje festeja o 26.º aniversário.