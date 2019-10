João Sousa: «Mentalmente, estive a um nível muito alto»

O tenista português João Sousa defendeu este domingo ter estado "mentalmente a um nível muito alto" na vitória sobre o sérvio Filip Krajinovic, na estreia no Masters 1.000 de Xangai, onde garantiu a qualificação para a segunda ronda."Estou muito contente com esta vitória. Acho que foi um encontro com muito bom nível e muito exigente. Penso que, mentalmente, estive a um nível muito alto, sempre a acreditar que podia vencer, depois de um primeiro set em que ele jogou muito bem e a um grandíssimo nível", constatou o vimaranense.O número um português e 62.º classificado do ranking mundial impôs-se a Krajinovic (49.º da hierarquia da ATP) em três sets, por 2-6, 6-4 e 7-6 (7-5), após uma maratona de duas horas e 20 minutos de encontro."No segundo set consegui elevar o meu nível de jogo, ser um pouco mais agressivo e fazer mais pontos fáceis. Depois, no terceiro set, em que estive por cima, tive três match points. No tie-break estive por baixo, consegui mentalmente estar muito estável, sempre a acreditar que podia vencer e essa foi a diferença", esclareceu.Apesar do triunfo, João Sousa admite que "o encontro podia ter caído para qualquer lado." "Foi um excelente encontro de ténis e estou muito contente com esta vitória frente a um grandíssimo jogador. Agora é recuperar bem e descansar", observou o tenista, que vai defrontar na segunda ronda o vencedor do duelo entre argentino Diego Schwartzman e o canadiano Vasek Pospisil.