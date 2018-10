João Sousa "muito contente" com acesso ao quadro do Masters 1000 de Paris

O tenista português João Sousa mostrou-se este domingo "muito contente pela entrada no quadro principal" do torneio Masters 1000 de Paris, depois dana última ronda do qualifying."Acho que fiz um excelente encontro, apesar de ter tido oportunidades para fechar o primeiro set e não o ter conseguido fazer. Ele foi superior no tie-break e jogou a um grande nível. Mas depois acho que consegui dar a volta muito bem, joguei com uma intensidade muito boa e a um grande nível. Estou muito contente pela vitória e entrada no quadro em Paris", afirmou o vimaranense, 48.º no 'ranking' mundial, após o triunfo por 6-7 (1-7), 6-3 e 6-4.João Sousa joga na segunda-feira o terceiro encontro do court 1, numa jornada que arranca às 10:00 de Portugal continental, frente ao italiano Marco Cecchinato (21.º ATP), que foi semifinalista de Roland Garros, após a vitória diante Novak Djokovic nos quartos de final.Em caso de vitória na ronda inaugural, o tenista português reencontra o sérvio e número dois mundial, com quem perdeu nos oitavos de final do US Open.