João Sousa: «Muito contente com vitória e passagem ao quadro principal»  

O tenista João Sousa mostrou-se este domingo "muito contente com a vitória e a passagem ao quadro principal" do ATP 500 de Halle, na Alemanha, após bater o sérvio Miomir Kecmanovic na segunda ronda do qualifying."Foi um encontro muito equilibrado, ele é um jovem com muito talento, e um bom desafio, com bom nível. Nos segundo e terceiros 'sets', consegui elevar ainda mais o meu nível de jogo e ele, no final, acusou talvez algum desgaste físico. Depois de ter estado algum tempo sem jogar ao meu melhor, é bom voltar a fazê-lo. Já na primeira ronda do 'qualifying' tinha jogado bem", afirmou o vimaranense, após o triunfo em três 'sets', por 6-7 (8-10), 6-4 e 6-1 João Sousa, número 71 do ranking ATP, depois de eliminar os jovens Jannik Sinner, de 17 anos, e Miomir Kecmanovic, de 19 anos, vai agora defrontar o polaco Hubert Hurkacz, 54.º colocado na hierarquia mundial, na primeira ronda do quadro principal do torneio de Halle.