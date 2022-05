João Sousa na segunda ronda da qualificação do Masters 1000 de Roma

O tenista português João Sousa avançou este sábado para a segunda fase da qualificação do Masters 1000 de Roma, ao derrotar o norte-americano Mackenzie McDonald, em dois sets.



Depois de há uma semana ter sido eliminado pelo norte-americano na primeira ronda do 'qualifying' do Masters 1000 de Madrid, Sousa, 82.º do 'ranking' mundial, 'vingou-se' do 55.º da hierarquia e venceu por 6-4, 6-4, em uma hora e 25 minutos.

Sousa não passou da fase de qualificação nos últimos três torneios Masters 1000, podendo interromper essa série no domingo, caso vença o argentino Francisco Cerundolo, 49.º do mundo.