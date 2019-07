João Sousa: «Não consegui manter o bom nível»

O tenista português João Sousa lamentou este sábado não ter conseguido "manter o bom nível exibido nos encontros anteriores" e ter cedido diante alemão Cedrik Marcel Stebe, em três sets, nas meias-finais do ATP 250 de Gstaad."Obviamente, não estou contente com o desfecho deste encontro. Não foi um bom dia para mim. As condições estavam muito diferentes daquelas em que tínhamos vindo a jogar, choveu muito e a bola estava pesada. Independentemente disso, penso que ele fez um bom encontro e eu não consegui manter o bom nível que tinha exibido nos encontros anteriores e daí a minha derrota de hoje", justificou.Embora tenha vencido o primeiro parcial, por 6-3, o número um português e 49.º colocado do ranking ATP acabou por ceder a qualificação ao germânico (455.º ATP) para a final, ao perder os seguintes por 6-1 e 6-2, em uma hora e 52 minutos."Apesar de alguns contratempos, devido à chuva, consegui levar a melhor no primeiro 'set', mas depois não fui capaz de manter esse bom nível e acabei por perder", admitiu o vimaranense, de 30 anos.Depois de "alguns dias de descanso em Barcelona, para recuperar", João Sousa viajará para a América do Norte, onde no próximo sábado vai jogar a fase de qualificação do ATP Masters 1.000 de Montreal, no Canadá.