João Sousa nas meias-finais do torneio de Pune

João Sousa qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio de Pune, na Índia, ao vencer em apenas dois sets o alemão Daniel Altmaier, aguardando agora por adversário.

O tenista português, 137.º do ranking mundial, bateu o tenista alemão, quinto cabeça de série do torneio ATP 250 e 85.º da hierarquia, por 6-2 e 6-3, após um hora e 14 minutos de jogo.

João Sousa, que não sofreu nenhuma quebra de serviço durante o encontro, acabou por vencer por duas vezes o jogo de serviço do adversário no primeiro set e uma no segundo.

Nas meias-finais, João Sousa vai defrontar o vencedor do encontro entre o sueco Elias Ymer, n.º 163 do mundo, e o italiano Stefano Travaglia, oitavo cabeça de série do torneio e 93.º do ranking.

O vimaranense, de 32 anos, conta 10 presenças em finais, a última das quais em 2018, no Estoril Open, naquela que é a mais recente das suas três vitórias.