João Sousa no Ashe com Tsitsipas

João Sousa está desde sábado em Nova Iorque, mas as suas primeiras 48 horas na ‘bolha’ do US Open foram bem animadas.

O vimaranense (e a sua equipa técnica, composta pelo treinador Frederico Marques e pelo fisioterapeuta Carlos Costa) teve de testar duas vezes negativo ao coronavírus para ser autorizado a competir no Masters 1.000 de Cincinnati, cujo qualifying arranca já quinta-feira em Flushing Meadows.

Os dois primeiros treinos de Sousa na Big Apple foram de luxo: Stefanos Tsitsipas, em pleno Ashe Stadium, e Jannik Sinner, italiano de 19 anos que é o melhor ‘teenager’ da atualidade.

Halep fora do US Open

Entretanto, Simona Halep (nº 2 mundial) é a sexta tenista do top 10 a confirmar que não vai ao US Open. Só Karolina Pliskova (3ª), Sofia Kenin (4ª), Serena Williams (9ª) e Naomi Osaka (10ª) vão jogar o torneio que está previsto ter início no dia 31 em Nova Iorque.