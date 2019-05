João Sousa nos quartos de final de pares do Masters 1.000 de Madrid

O tenista português João Sousa, que faz dupla com o argentino Guido Pella, qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final da variante de pares do torneio Masters 1.000 de Madrid, em terra batida.A dupla luso-argentina derrotou o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, oitavos cabeças de série da prova espanhola, em três 'sets', pelos parciais de 4-6, 7-6 (13-11) e 11-9, em uma hora e 39 minutos.Nos quartos de final, Sousa e Pella vão defrontar o vencedor do embate que opõe o holandês Robin Haase e o sul-africano Raven Klaasen ao polaco Lukasz Kubot e ao brasileiro Marcelo Melo, os segundos cabeças de série.No quadro de singulares, destaque para a estreia vitoriosa do espanhol Rafael Nadal, segundo jogador mundial, que superou o canadiano Félix Auger-Aliassime, 30.º, por um duplo 6-3, qualificando-se para os oitavos de final. O seu próximo adversário será o norte-americano Frances Tiafoe, 37.º.Por seu lado, o grego Stefano Tsitsias, nono do 'ranking' mundial e recente vencedor do Estoril Open, impôs-se ao francês Adrian Mannarino, 56.º e 'carrasco' do português João Sousa na primeira ronda, por 6-2 e 7-5.Nos 'oitavos', também já estão, desde terça-feira, o sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia, e o suíço Roger Federer, quarto, que vão defrontar os franceses Jeremy Chardy, 47.º, e Gael Monfils, 18.º, respetivamente.