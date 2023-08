João Sousa nos quartos de final do Challenger Praga3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final do torneio Challenger Praga3, ao vencer o checo Jonas Forejtek, em três parciais.O jogador vimaranense, atual 269.º colocado da hierarquia mundial, precisou de duas horas e 26 minutos para se impor por 6-0, 4-6 e 6-4, diante do oponente (776º) menos cotado no ranking.Na próxima ronda, Sousa terá pela frente o italiano Luciano Darderi (194.º), de apenas 21 anos.