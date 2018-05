O tenista português João Sousa, que fazia dupla com o espanhol Pablo Carreño-Busta, perdeu este domingo a final de pares do torneio Masters 1.000 de Roma, em terra batida.João Sousa e Carreño-Busta cederam em três sets face aos colombianos Juan-Sebastian Cabal e Robert Farah, pelos parciais de 6-3, 4-6 e 4-10, no super tie-break que decidiu o título na terra batida de Roma.O número 1 português em singulares nunca tinha atingido um final de um torneio da categoria Masters 1.000, sendo que, ao chegar à final, a dupla luso-espanhola coletou 600 pontos para o ranking de pares e um prémio de 141.820 euros.

Autor: Lusa