João Sousa perde frente a Wawrinka na primeira ronda do torneio de Metz

O tenista português João Sousa caiu esta quarta-feira na primeira ronda do torneio de Metz, perdendo em dois sets com o velho conhecido Stanislas Wawrinka, vindo do qualifying.Frente ao experiente suíço, o número um nacional saiu derrotado por enganadores parciais de 7-6 (7-1) e 6-2, em uma hora e 35 minutos, depois de ter dado uma demonstração de grande consistência no primeiro parcial.

"É sempre difícil jogar contra ele. Já jogamos algumas vezes no passado e foram encontros sempre equilibrados", resumiu o vencedor que, na segunda ronda do torneio de piso rápido francês, vai defrontar o russo Daniil Medvedev, primeiro cabeça de série e número quatro do ranking ATP.

Vindo da sua melhor performance de sempre na Taça Davis, a coroar o recorde de eliminatórias disputadas por um tenista português na principal competição por seleções do ténis (31), João Sousa entrou seguro frente ao antigo número três mundial, dispondo, inclusive, de um break (desperdiçado) no terceiro jogo.

Com o vimaranense a fechar em branco três jogos consecutivos e a pressionar Wawrinka no nono jogo - o veterano resolveu os problemas com bons serviços -, o equilíbrio, uma marca nos anteriores confrontos entre ambos, foi tal que o set teve de ser decidido no tie-break, com vantagem para o suíço.

Tal como nos anteriores três confrontos entre ambos, dois deles em Wimbledon (em 2014 e 2015), o atual 284º classificado da hierarquia, um ranking explicado por sucessivas lesões, elevou o nível do seu ténis no momento decisivo para fechar com 7-1 a seu favor.

Embalado pela vitória no primeiro set, o qualifier de 37 anos dispôs do primeiro break do encontro logo no primeiro jogo do segundo parcial, mas o vimaranense evitou a quebra de serviço.

O 55º classificado do ranking mundial, que nunca ganhou um set ao suíço, acusou a perda do primeiro parcial, parecendo menos focado e cometendo mais erros, que lhe custaram um primeiro break no quinto jogo

Depois de estar perto de fazer o contra-break - Wawrinka anulou dois pontos de break -, Sousa perdeu novamente o serviço, acabando por sair derrotado por 6-2, um resultado que não espelha a consistência demonstrada pelo português de 33 anos.