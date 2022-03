João Sousa perde no qualifying mas entra como lucky loser em Indian Wells

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa entrou no quadro principal do Masters 1000 de Indian Wells, apesar de ter perdido na última ronda de qualificação do torneio norte-americano, na quarta-feira.

Na segunda e última ronda do qualifying, o vimaranense, 85.º do ranking mundial, perdeu com o norte-americano Christopher Eubanks, 157.º, por 7-6 (6-4) e 7-6 (6-4), em uma hora e 42 minutos.

Já depois de ter sido afastado da ronda principal, Sousa, que era o segundo cabeça de série da qualificação, acabou por saber que ia entrar no quadro principal como lucky loser, substituindo o sérvio Novak Djokovic, número dois mundial, que acabou por desistir do torneio, por não poder entrar nos Estados Unidos por não estar vacinado.

Assim, o número um português vai defrontar na primeira ronda o espanhol Pedro Martínez, 49.º do mundo, no segundo encontro entre ambos, depois de Sousa ter vencido em Marraquexe, em 2018.