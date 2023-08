João Sousa quer desfrutar: «Não tenho nem devo nada a ninguém na minha carreira»

Muitos duvidaram sobre o futuro da carreira de João Sousa, o melhor tenista português de todos os tempos, mas a resposta foi dada dentro do court. O vimaranense de 34 anos regressou à competição no Porto Open, o seu primeiro torneio em dois meses (vinha de uma série de 9 derrotas seguidas desde o Millennium Estoril Open) com uma final, que lhe permitiu somar 75 pontos (quase tanto como uma meia-final ATP 250) e garantir a subida de mais de 80 lugares na classificação, para o 271º posto da classificação. Sousa aproxima-se assim do ranking que lhe permite voltar aos torneios de Grand Slam (a fase de qualificação fecha a rondar o lugar 230): "Não estou a pensar minimamente no ranking. Passa por ser feliz no campo, perceber se estou a desfrutar naquilo que faço. Não tenho nem devo nada a ninguém na minha carreira. O ranking é um reflexo do nível que apresentámos."