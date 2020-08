João Sousa regressa à competição com derrota

João Sousa, número um nacional e 66º colocado do ranking ATP, voltou ontem à competição oficial, quase seis meses depois, com uma derrota na primeira ronda da fase de qualificação do ATP Masters 1.000 de Cincinnati, que este ano está a ser jogado dentro da bolha de Nova Iorque, antes do US Open.

O vimaranense de 31 anos perdeu com o polaco Kamil Majchrzak, 108º ATP, por 6-3 e 6-3, num encontro em que se destaca o seu enorme desperdício no capítulo dos pontos de break.

Sousa dispôs de nove oportunidades de quebra de serviço e não aproveitou nenhuma, ao passo que o número dois da Polónia aproveitou três das cinco de que dispôs e acabou por conseguir construir um resultado confortável.Sousa mantém-se agora dentro da bolha durante as próximas semanas até ao US Open, jogado no mesmo local a partir de 31 deste mês.

Pedro Sousa (110º ATP) também joga o US Open.