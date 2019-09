João Sousa segue para as meias-finais em São Petersburgo

João Sousa venceu esta sexta-feira o tenista cazaque Mikhail Kukushkin e segue para as meias-finais do torneio de São Petersburgo.O tenista português venceu o n.º 57 do ranking mundial com os parciais de 7-6(8) e 6-2, após quase duas horas de jogo.Nas meias-finais, João Sousa vai defrontar o croata Borna Coric.